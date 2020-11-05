Минск, , 17:02 — REGNUM Подготовка площадки под производство российской вакцины от COVID-19 ведётся в Белоруссии, сообщает 5 ноября БелТА.

Первая в мире вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

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С таким заявлением выступил замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк. По его словам, вакцина будет производиться на «Белмедпрепаратах» — это уже согласовано.

Андросюк «Теперь идёт отработка передачи, трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология — этот разговор идёт уже непосредственно между специалистами».

Чиновник добавил, что в Белоруссии проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Если подтвердится, что вакцина эффективна и безопасна, можно будет определиться со сроками начала массовой вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский и белорусский президенты в ходе телефонных переговоров накануне, 4 ноября, обсудили возможность производства вакцины от COVID-19 в Белоруссии.

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