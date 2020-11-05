Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области ознакомится с документами, которые могут указывать на оптимизацию «скорой» в Верхней Синячихе. Об этом сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков в Facebook.

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Ранее представитель министерства заявил местным СМИ, что ни о какой реорганизации ведомству не сообщали, такие действия не согласовывались. После этого депутат Госдумы Дмитрий Ионин (СР) опубликовал в соцсети документ, указывающий на возможную реструктуризацию службы.

«Обязательно покажу это уведомление и главврачу, и сотрудникам Минздрава», — написал Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии COVID-19 службы «скорой» столкнулись с повышенной нагрузкой.

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