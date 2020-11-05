Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Верхней Синячихе (Свердловская область), вероятно, началась оптимизация службы скорой медицинской помощи, сообщил депутат Госдумы (СР) Дмитрий Ионин в Facebook.

Скорая помощь Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По словам парламентария, работники «скорой» пожаловались, что их реорганизуют и переводят на работу в Алапаевскую станцию.

«С их слов, оклады уменьшается в среднем на 4 тысячи рублей, также они теряют льготы за работу в сельской местности», — написал Ионин.

Депутат отметил, что бригады скорой помощи по всей стране предельно нагружены из-за пандемии COVID-19, и оптимизация может привести всю систему здравоохранения Алапаевского района к коллапсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скорая помощь Екатеринбурга столкнулась с повышенной нагрузкой из-за массовых звонков горожан. Последние, как сказал главврач «скорой» Игорь Пушкарёв, начали путать службу с «колл-центром».

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