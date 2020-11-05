Пхаджу, Южная Корея, , 14:41 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск в Аняне и Пхаджу. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 165.

157 человек вылечены и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 27 050.

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