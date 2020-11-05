Москва, , 13:44 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Встречу с главой Тульской области президент провёл 5 ноября в режиме видеоконференции 5 ноября.

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Дюмин сообщил, что в настоящее время охват тестированием на коронавирус населения превышает установленный норматив, при этом у региона есть резервы для увеличения охвата. Нет проблем и с запасом средств индивидуальной защиты для медперсонала ковид-госпиталей.

«Это вся необходимая номенклатура, все позиции, люди, которые работают в красной зоне. Выделены кареты скорой помощи для доставки больных. На сегодняшний день запас в регионе именно по этому направлению сформирован на три месяца по всем позициям», — уточнил Дюмин.

Тульская область является «возрастным» регионом, поэтому особое внимание здесь уделяется эпидемиологической безопасности жителей старшего возраста.

«На особый контроль мы взяли диспансерную группу 65+. В ближайшее время (да она уже начала работать) система автоматизированного контроля за данной группой», — уточнил Дюмин.

В регионе действует виртуальный госпиталь, который позволяет оказывать помощь пациентам в разных муниципалитетах региона посредством телемедицины. Также в регионе проводится активная вакцинация населения.