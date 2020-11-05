Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области за прошедшие сутки подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом — это на два случая больше, чем сутками ранее. Данные 5 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

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«Среди новых заболевших 36,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 41,2% — от 46 до 65 лет, 19,3% — от 66 до 79 лет, 2,9% — старше 80 лет, 0,3% — дети», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 32 178 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии выздоровел 25 501 пациент с коронавирусом. Скончались 894 пациента с COVID-19, в том числе десять включены в статистику смертности за последние сутки.

На лечении в больницах Ростовской области остаются 1939 пациентов с коронавирусом, в том числе 155 человек — в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.