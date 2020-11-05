Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM 6−11-е классы школ Свердловской области закроют на дистанционный режим, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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По словам губернатора, «дистант» введут с 9 ноября 2020 года. Ранее чиновники заявляли, что особый режим введут всего на неделю, однако в последнем сообщении Куйвашев не обозначил срок закрытия классов.

«Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — написал чиновник.

Учащиеся с 1-го по 5-й класс продолжат обучение в очном режиме, уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области умерли от COVID-19 уже 807 человек.

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