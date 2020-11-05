Минск, , 10:30 — REGNUM Уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, которые являются администраторами белорусских Telegram-каналов, где содержатся призывы к несанкционированным протестам, возбудило управление Следственного комитета (УСК) по Минску. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

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«УСК по городу Минску вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по следующим статьям Уголовного кодекса (Белоруссии): ст. 293 (организация массовых беспорядков), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что против данных лиц также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 белорусского уголовного кодекса по подозрению в совершении умышленных действий, которые были направлены на возбуждение вражды социального характера по признаку профессиональной принадлежности.

При этом ранее стало известно, что Протасевич и Путило — создатели Telegram-канала NEXTA, признанного по решению суда в Белоруссии экстремистским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что власти Белоруссии научились бороться с организаторами несанкционированных акций.