Найроби, , 10:29 — REGNUM Клубы и бары по всей Кении снова закрыли в рамках ужесточения мер для борьбы с распространением коронавируса, передает ВВС Swahili.

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По информации журналистов, в Кении также запретили политические митинги и все мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.

Меры ужесточили на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Когда число погибших от COVID-19 превысило 1000 человек, президент Кении Ухуру Кеньятта созвал экстренный саммит губернаторов графств.

В прошлом месяце президент Кеньятта и лидер оппозиции Раила Одинга возглавили массовые митинги за конституционные реформы, в которых приняли участие тысячи человек в разных городах страны. Многие из участников митингов не носили масок и не придерживались правил социального дистанцирования. Это привело к критике правительства и обвинениям политиков в лицемерии со стороны общественности.