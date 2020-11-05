Пенза, , 10:05 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 5 ноября погибшими числятся 195 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три пациента. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Жертвами заболевания стали две женщины в возрасте 58 и 63 лет, а также 60-летний мужчина. Их лечение осложняли несколько сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной и полисегментарной пневмониями.

ИА REGNUM ранее сообщало, положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции подтвердился у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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