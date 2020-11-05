Пенза, , 08:58 — REGNUM Положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции подтвердился у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram накануне, 4 ноября.

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«Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию. Буду работать дистанционно», — говорится в сообщении.

Глава области пожелал всем здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 октября после трехнедельной самоизоляции и выздоровев от коронавируса вышел на работу губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Заболевание у главы региона протекало в легкой форме и было выявлено 19 сентября.

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