Саратов, , 09:09 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 ноября заражены коронавирусной инфекцией 21 484 человека, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 197 жителей региона. Минувшим днем заболели 195 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 14 643 человека, за сутки — 29 пациентов. Всего скончались 163 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 120 из числа контактных, 77 — с неустановленным источником заражения. Снова наибольшее количество инфицированных среди лиц старше 60 лет — 63 человека, 14 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 640,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове планируют открыть крупную аптеку с возможностью доставки лекарственных препаратов на дом. Аптечная компания в перспективе рассматривает возможность расширения сети в нескольких городах региона. Минэкономразвития поручено оказать необходимое содействие в этом вопросе.

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