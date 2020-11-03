Саратов, , 11:46 — REGNUM В столице Саратовской области планируют открыть крупную аптеку с возможностью доставки лекарственных препаратов на дом. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Одна из аптечных организаций планирует открытие в центре Саратова магазина-склада с ассортиментом в 20 тыс. позиций. Кроме этого, предприятие получило разрешение на дистанционную продажу лекарств и будет доступна курьерскую доставку. Представитель организации уточнил, что осталось пройти лицензирование в нескольких ведомствах. Роман Бусаргин высказался о готовности со стороны областного правительства оказать необходимую помощь по ускорению процесса.

Компания в перспективе рассматривает возможность расширения сети в нескольких городах региона. Минэкономразвития поручено оказать необходимое содействие в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области до конца текущего года будут обеспечены лекарствами 11 570 пациентов с коронавирусом. Лекарства предоставят тем пациентам, которые не госпитализируются на стационарные койки, а лечатся амбулаторно.

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