Москва, , 08:14 — REGNUM Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал фактор, который влияет на повторное заболевание COVID-19.

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По его словам, человек может заболеть COVID-19 повторно, если при первом случае заболевания иммунитет был очень слабо выражен. Это может быть также и при бессимптомном течении заболевания.

Альтштейн в интервью радио Sputnik уточнил, что после первого заболевания организм человека может усилить барьер между собой и SARS-CoV-2, однако иногда этого не происходит.

Вирусолог добавил, что при повторном заболевании форма течения болезни может стать более тяжелой, поэтому переболевшие COVID-19 должны соблюдать меры предосторожности наравне со всеми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Альтштейн заявил, что ход пандемии коронавируса будет зависеть от соблюдения людьми санитарных мер и введения в оборот вакцины, и уже к концу весны — началу лета 2021 года пандемия может пойти на спад.

По его словам, грядущей зимой «маловероятно особое снижение заболеваемости», поскольку холодное время года является благоприятной средой для распространения инфекций.

По последним данным, всего в России выявлено 1 693 454 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 29 217 человек. Выздоровел 1 266 931 человек. Всего было проведено более 62,4 млн тестов.

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