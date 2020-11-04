Москва, , 22:04 — REGNUM Москвичи получают ошибочные СМС о том, что в их квартирах в режиме изоляции находится больной COVID-19. Причем мониторинг СМИ показывает, что случаи такие не единичные. Об очередном таком сообщении 4 ноября ИА REGNUM сообщила Марина З.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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»3 ноября я узнала, что у моей сестры положительный тест на ковид. Проживает она в юго-восточном округе Москвы с семьей уже почти 20 лет. Когда ей позвонили из оперштаба, то уточнили адрес, по которому она будет находиться на изоляции (прописана же она по адресу, где проживаю со своей семьей я). Конечно же, сестра назвала адрес, где она живет в квартире мужа. На следующий день ей снова позвонили — ещё раз уточнили, где она находится и с кем. Самое интересное то, что за эти два дня сначала мой муж, а затем и я получили СМС от DIT_EMIAS следующего содержания:

«Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Москве, Ваш ребенок проживает по адресу: *****, где в режиме изоляции находится больной COVID-19. Вернуться в образовательную организацию он может 18.11.2020 со справкой из поликлиники о состоянии здоровья, если он не проживает по данному адресу — с официальным заявлением родителя (законного представителя): mos.ru/m/ccCPOk».

За разъяснениями москвичка звонила на горячую линию Роспотребнадзора и горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, причем неоднократно. «Сначала меня перенаправили из Департамента здравоохранения в Роспотребназдор, утверждая, что у них нет доступа к базе данных и корректировкой адресов они не занимаются. В Роспотребназоре вновь посоветовали позвонить в оперштаб, заявив, что этот вопрос не в их ведении. Правда о рассылке подобных ошибочных СМС операторы были в курсе и на одной, и на второй линии. С третьего раза по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09 оператор вновь посоветовала звонить в Роспотребнадзор (аудиозапись разговора у меня имеется). Все это было утром 4 ноября. А вечером я получила повторное СМС о том, что ребенок должен находиться на карантине! До сих пор проблема не решена», — уточнила москвичка.

Таким образом, неконтактных детей сажают на карантин. Как выяснилось, на mos.ru и в учебных заведениях уже давно есть бланки заявлений для родителей, получивших ошибочные СМС. Однако в них один важных нюанс — можно лишь сообщить о том, что ребенок не находился по адресу, где якобы в режиме изоляции находится больной. Вот как оно выглядит:

«Уведомляю, что мой сын (дочь)…(ФИО ребенка, дата рождения), воспитанник дошкольной группы, не имеет установленного диагноза заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не находится и не находился в течение последних 14 календарных дней в контакте с больными COVID-19, в том числе в течение последних 14 календарных дней не проживал и не посещал жилое помещение по адресу:…(полный адрес), где по данным Управления Роспотребнадзора по г. Москве находился (находится) в режиме изоляции больной COVID-19».

То есть ребенок не находился там, где, как утверждает Роспотребнадзор, находится больной COVID-19. А ведь он находился о этому адресу, только вот больного там не было! Роспотребнадзор, на горячей линии которого не в состоянии решить элементарный вопрос и скорректировать данные, знает лучше самих родителей, с кем и где живут их дети.

Добавим, что действительно заболевшая COVID-19 сестра обратившейся в ИА REGNUM женщины за два дня дважды уточняла звонившим ей представителям оперштаба, где она находится. Более того, и к ней, и к членам её семьи, где они проживают все вместе, приходили врачи, которые назначили лечение и предупредили о необходимости установления социального контроля на телефон.

Вот такие ошибки Роспотребнадзора, за которые расплачиваться приходится простым гражданам. И не застрахован от них никто!