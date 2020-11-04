Москва, , 15:42 — REGNUM Происходящие в мире перемены являются серьёзным вызовами для традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин 4 ноября в рамках встречи с представителями религиозных конфессий.

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Встреча президента России с представителями религиозных конфессиий традиционно проводится в День народного единства. В этом году мероприятие проходит в формате видеоконференции. Открывая встречу, Путин отметил, что в современном мире происходят глубочайшие перемены.

«С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр», — подчеркнул президент.

Он добавил, что на этих проблемах пытаются паразитировать радикалы и экстремисты, разжигающие ненависть и вражду. Президент призвал сделать всё необходимое, чтобы не допустить нетерпимости и насилия на почве межконфессиональных разногласий в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.