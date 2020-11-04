Симферополь, , 12:04 — REGNUM В Республике Крым 66 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в крайне тяжёлом состоянии, такие данные 4 ноября привели в министерстве здравоохранения Крыма.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Из продолжающих лечение 66 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Всего на ИВЛ 27 пациентов, что составляет 0,6%», — уточнили в минздраве.

Всего на 4 ноября на лечении в Крыму находятся 4247 пациентов с коронавирусом, из них амбулаторно лечатся 2351 человек, что составляет 55,4%.

Отметим, что 4 ноября на заседании регионального оперштаба министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что в стационарах в Крыму 66% пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В минздраве эти слова назвали оговоркой.

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