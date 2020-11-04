Рим, , 10:21 — REGNUM На территории Италии в 5 ноября властями страны вводится запрет на выход из дома после 22:00 без уважительной причины. Как 4 ноября сообщает газета La Stampa, в ночь на среду глава правительства страны Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет.

Итальянская полиция (сс) ulleo

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Также уточняется, что в данном документе содержится ещё ряд дополнительных мер ограничительного характера, которые вводятся в связи с ростом числа выявляемых носителей коронавируса.

В эти меры также входят закрытие торговых центров по выходным и праздничным дням, и приостановка работы музеев и выставок.

Кроме того, старшие классы школы и лицеи переводятся на полностью дистанционную форму обучения, а в младших вводится обязательное ношение защитных масок. При этом общественный транспорт должен заполняться не более чем на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Италии было выявлено свыше 28 тыс. носителей коронавируса, в результате чего их общее число превысило 759 тыс.