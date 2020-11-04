Москва, , 04:53 — REGNUM В среду, 4 ноября, в Москве будет облачно, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 5 ноября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер юго-западный, западный 3−10 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и +2… +7 °С ночью.

В четверг, 5 ноября, днём в столице ожидается +7… +9 °С. По области +5… +10 °С, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °С, небольшой дождь, местами ветер на порывах до 18 м/с.