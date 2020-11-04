Москва, , 04:48 — REGNUM Вероятность заражения коронавирусом выше в местах с пребыванием большого числа людей — на станциях метро в час пик и лифтах, сообщил 3 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью «Вечерней Москве».

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«Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — сказал он.

Депутат напомнил, что для предотвращения заражения в местах массового скопления людей необходимо носить защитную маску.

Онищенко также согласился с утверждением ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, который ранее предупредил об опасности лифтов в высотных зданиях.

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