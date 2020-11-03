Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Заболевших COVID-19 жителей Свердловской области будут контролировать с помощью мобильных устройств. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге.

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Планируется, что с помощью телефонов профильные органы будут отслеживать передвижения людей, находящихся на «самоизоляции».

"Экспериментально мы уже отрабатывали подобные методики весной и летом», — сказал чиновник.

В данный момент схема слежения согласовывается с департаментом информатизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области ввели дистанционный режим обучения во всех школах региона на одну неделю.

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