Бишкек, , 15:46 — REGNUM Предшествовавшая парламентским выборам агитация и последовавшие за ними митинги и массовые беспорядки спровоцировали рост заболеваемости коронавирусом в Киргизии. Об этом на пресс-конференции сегодня, 3 ноября, заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По словам высокопоставленного чиновника, минздрав предупреждал политиков и их сторонников, что нельзя собирать по несколько тысяч человек на ограниченном пространстве.

«Не помогли даже штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований. Итог мы видим — в сутки фиксируется 400 — 600 новых случаев заболевания COVID-19», — подчеркнул он.

Также замминистра высказал опасения, что зимой ситуация еще больше усугубится, так как люди еще чаще будут собираться в ограниченном пространстве.

«Безопасная дистанция — основная защита от коронавируса. Ее нужно строго соблюдать. Нарушение элементарных санитарных правил быстро приводит к росту числа заразившихся», — резюмировал Усенбаев.