Бишкек, , 15:31 — REGNUM «80% больных коронавирусом должны не делать рентген или компьютерную томографию, а самоизолироваться дома — чтобы не заразить других людей по пути в больницу и лабораторию или в очереди к врачам», — заявил на пресс-конференции главный пульмонолог Киргизии, профессор Талант Сооронбаев.

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По его словам, ПЦР-тестирование на коронавирус всем поголовно тоже делать не нужно.

«80% больных имеет легкую форму и должны лечиться дома. Потому что течение болезни не тяжелое, и они вылечатся в домашних условиях. Зато коронавирус будет меньше распространяться и нагрузки на систему здравоохранения снизятся», — пояснил он.

Также профессор Сооронбаев отметил, что всё те же 80% заболевших COVID-19 могут лечиться амбулаторно, не принимая никаких антибиотиков и иных препаратов.

«Проблема связана не с нехваткой лекарств или недостатком лечения. Проблема в избыточном назначении лекарств. Сейчас сложилась такая ситуация во всем мире, что больные получают ненужные назначения», — резюмировал пульмонолог.