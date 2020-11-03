Брянск, , 14:00 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приёмной девочки, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе СУ СК по Брянской области. 44-летняя опекун обвиняется также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка и мошенничестве.

Следователи установили, что в марте 2017 года приёмная мать заключила договор с Брянской городской администрацией о воспитании малолетней девочки. Однако женщина уклонилась от надлежащего исполнения своих обязанностей. Она содержала ребёнка в непригодных условиях, плохо кормила и не водила на прогулки, оставляла приёмную дочь в одиночестве на длительное время в одной из комнат дома. При этом в июне 2016 года, феврале 2017 года и мае 2019 года обвиняемая неоднократно подавала документы в мэрию и получила со счёта девочки более 38 тысяч рублей якобы с целью приобретения ей коляски, качелей, велосипеда и организации её отдыха. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору, затем его рассмотрит суд.

Истощённого ребёнка с обмороженными ногами обнаружил в июне 2020 года сосед опекунов. Девочку изъяли из семьи и направили на реабилитацию и социализацию в Карачевский специализированный дом ребёнка, где она находится в настоящее время.

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