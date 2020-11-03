Пенза, , 13:29 — REGNUM Среди жителей Пензенской области подтверждено 15 749 носителей коронавируса за все время наблюдения. За сутки выявили еще 162 заражения, среди которых 18 — среди несовершеннолетних. Об этом 3 ноября сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Под медицинским наблюдением остаются 6 502 пензенца, 40 396 жителей — сняли с коронавирусного учета.

В лабораториях всего проведено более 407,2 тыс. исследований, обследовано свыше 385,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области по состоянию на 3 ноября всего выздоровели 11 371 человек, за сутки — 78 пациентов. 191 пензенец скончался от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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