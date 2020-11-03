Пенза, , 11:09 — REGNUM С начала пандемии в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 3 ноября подтвердилась у 15 749 человек, за сутки заболели еще 162 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 11 371 человек, за сутки — 78 пациентов. 191 пензенец скончался от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 3 ноября погибшими числятся 191 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще четыре пациента — мужчины в возрасте 40, 51, 79 лет, а также 72-летняя женщина.

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