Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшее время будут введены единые стандартны по обороту твердых бытовых отходов (ТКО) на территории обоих регионов. Об этом 3 ноября сообщили вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин после встречи с генеральным директором АО «Автопарк №6 «Спецтранс» Сергеем Глуховым, сообщает телеканал «47».

Напомним, ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут единого для двух субъектов Федерации оператора по обращению с бытовыми отходами, соответствующее соглашение было подписано 7 октября губернаторами Александром Бегловым и Александром Дрозденко. Власти регионов договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, которое разработает единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.

Ленинградская область будут принимать отходы мегаполиса ввиду того, что на территории города размещать полигоны или строить заводы по переработки ТКО нельзя. Город и область договорись создать единую систему, которая позвали без вреда для экологии и жителей области утилизировать мусор.

«В ближайшее время в области будут введены единые стандарты, в которых будет прописано, какая система загрузки, какие контейнеры будут применяться», — уточнил Михаил Ильин.

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