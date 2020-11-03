Черкесск, , 12:17 — REGNUM Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии остается сложной. Властями региона предпринимаются все меры для предотвращения распространения инфекции, такую оценку эпидобстановки дал министр здравоохранения региона Казим Шаманов.

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"Эпидобстановка на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии достаточно напряженная, сложная. Мы уже достигли пика уровня заболеваемости, который был в начале пандемии. Где-то даже перешли этот рубеж по количеству заболевших. Более 770 человек лежат в госпиталях», — заявил Шаманов в интервью журналистам 1 ноября.

По словам министра, из-за увеличения числа заразившихся открыт госпиталь в северной части города Черкесска. Идет подготовка к открытию госпиталя в Карачаевске, который, может быть, и не понадобится, в случае если ситуацию удастся обуздать.

Как сообщили в минздраве региона 3 ноября, за два прошедших дня численность носителей коронавируса увеличилась до 9865 человек, а число госпитализированных — до 845 человек.

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