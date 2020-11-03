Черкесск, , 12:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии растет численность госпитализированных пациентов с коронавирусом. В настоящее время отмечается значительный рост числа пожилых пациентов. Большинству госпитализированных больше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

«Их очень много поступает, такого не было в начале пандемии. В настоящее время, например, на 100 коек в госпитале, развернутом на базе противотуберкулезного диспансера, более 20% — лица, которым старше 70 лет. Это очень тревожный сигнал», — отметил глава минздрава.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе на 3 ноября, в Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели за прошедший день 75 пациентов, что является самым большим показателем за последние недели.