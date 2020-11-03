Найроби, , 11:49 — REGNUM Октябрь был признан самым тяжелым месяцем для борьбы с пандемией коронавируса в Кении, передает газета Daily Nation.

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По данным министерства здравоохранения Кении, в октябре 285 человек скончались после заражения вирусом, что в среднем составило почти 10 смертей в день. Месяц начался с довольно низкого числа случаев заражения — 184 на 1 октября. Но 31 октября в стране было зафиксировано самое большое число случаев заражения с начала пандемии — 1395.

В том же месяце в стране также был зафиксирован самый высокий уровень смертности за один день — 18 человек 26 октября. Август — второй по смертности месяц с 233 смертями, за которым следуют июль с 193 смертями, сентябрь (133), июнь (85), май (46) и апрель (17 смертей).

В прошлом месяце министерство здравоохранения страны также выразило большую обеспокоенность в связи с количеством пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве, выступая в Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям в конце прошлого месяца, предупредил, что чрезмерная нагрузка на медицинские учреждения может привести к тому, что страна потерпит крах в борьбе с вирусом.

«Секретом нашего успеха является обеспечение того, чтобы наши больницы не были перегружены», — сказал он.

Выступая на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2 ноября, Кагве заявил, что последняя неделя октября стала самой трудной с тех пор, как в стране выявили первый случай заражения коронавирусом в марте.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ назвали увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Кении «драматическим».

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