Пенза, , 09:23 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 3 ноября погибшими числятся 191 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще четыре пациента. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Трое погибших — мужчины в возрасте 40, 51, 79 лет, а также 72-летняя женщина. Их лечение осложняли несколько сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной и полисегментарной пневмониями.

ИА REGNUM ранее сообщало, из федерального бюджета в Пензенскую область поступят дополнительные средства для приобретения лекарств пациентам с COVID-19, получающим помощь амбулаторно. Кроме этого, из регионального бюджета на лечение пациентов на дому выделено дополнительно 9 млн рублей.

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