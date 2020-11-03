Москва, , 10:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 18 648 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 673 686.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 355 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 28 828.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 251 364 человека вылечились от нового заболевания, 15 331 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 18 257 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.