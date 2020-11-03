Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 ноября заражены коронавирусной инфекцией 21 092 человека, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 191 жителя региона. Минувшим днем заболели 195 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 14 326 человек, за сутки — 233 пациента. Всего скончались 158 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 98 из числа контактных, 93 — с неустановленным источником заражения. Снова наибольшее количество инфицированных среди лиц старше 60 лет — 56 человек, четверо — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 628,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области центры «Мои документы» возвращаются к приему заявителей только по предварительной записи. Соответствующее решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и на основании предписаний Роспотребнадзора.

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