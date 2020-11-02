Саратов, , 17:31 — REGNUM В Саратовской области центры «Мои документы» возвращаются к приему заявителей только по предварительной записи. Соответствующее решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и на основании предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

В центры будут пропускать только тех заявителей, фамилии которых фигурируют в графике предварительной записи и в строго назначенное время. Оформить ее можно на сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «предварительная запись», а также в мобильном приложении «Мои документы онлайн». Кроме этого, большинство государственных и муниципальных услуг предоставляются удаленно, помочь в этом может сайт госуслуг.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 2 ноября заражены коронавирусной инфекцией 20 901 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 195 жителей региона. Минувшим днем заболели 193 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 14 093 человека, за сутки — 113 пациентов.

Читайте также: За сутки в Саратовской области заразились SARS-CoV-2 ещё 195 человек