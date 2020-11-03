Сухум, , 08:32 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 2 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 215 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 135 пациентов, у 116 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек. Еще 66 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там три человека в тяжелом состоянии. Кроме того, 36 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в Сухумской инфекционной больнице. Там в тяжелом состоянии один человек.

Всего в Абхазии выявили 4349 носителей SARS-CoV-2. Из них 2413 победили инфекцию, в том числе за последние сутки — 99. За время пандемии в Абхазии скончались 43 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе один человек — в течение последних суток. Это была женщина 1961 года рождения. Сообщается, что у нее была прогрессирующая острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Абхазии выявили 69 случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день медики провели 358 ПЦР-тестов.

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