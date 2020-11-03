Хабаровск, , 08:37 — REGNUM В минздраве Хабаровского края считают, что расширять коечный коронавирусный фонд нужно в том случае, если в этом появляется потребность — открытие новых мест очень затратно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: В Хабаровском крае выявили более 200 новых случаев заражения коронавирусом

По словам и. о. министра здравоохранения Евгения Никонова, в госпиталях сохраняют резерв свободных коек в пределах 10% от общего количества мест.

«Открыть каждую койку — это очень большие затраты. Ни край, ни Хабаровск, ни минздрав не могут себе позволить простой коек. Поэтому мы открываем от 50 до 100 мест. Здесь надо ювелирно работать, потому что можно нести очень большие убытки для учреждений здравоохранения, потом будем разбирать кредиторскую задолженность», — цитирует чиновника DVHAB.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 ноября в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развёрнуто 2767 коек, из них свободны — 310. 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом.