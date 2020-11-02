Пенза, , 17:14 — REGNUM Из федерального бюджета в Пензенскую область поступят дополнительные средства для приобретения лекарств пациентам с COVID-19, получающим помощь амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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На эти цели в регион направят более 49 млн рублей. Обеспечивать лекарствами амбулаторных больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией и развивающейся пневмонией на ее фоне будут исходя из состояния здоровья. Для каждой категории пациентов, получающих медпомощь на дому, предусмотрены разные препараты и схемы лечения, назначать которые будут в зависимости от тяжести заболевания.

Из бюджета Пензенской области на лечение пациентов на дому выделено дополнительно 9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область на лекарственные препараты от COVID-19 для оказания помощи амбулаторным пациентам получит порядка 90 млн рублей. Бесплатные лекарства выдадут пациентам с подтвержденным диагнозом, проходящим лечение на дому и у кого заболевание протекает в легкой форме.

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