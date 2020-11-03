Вена, , 06:31 — REGNUM В Австрии с 3 ноября начался второй карантин, введённый по 30 ноября для сдерживания вспышки распространения коронавируса. По заявлению правительства страны, его основная цель — помочь системе здравоохранения избежать коллапса.

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В качестве экстренной меры до 12 ноября также вводится ограничение выхода населения из дома на улицу с 20:00 по 06:00. Отмечается, что это ограничение может быть продлено. Покидать место жительства в ночные часы теперь можно только в пяти случаях: для выхода на работу, учёбу, пешую прогулку, для совершения покупок и помощи нуждающимся.

Ношение медицинской маски в закрытых общественных помещениях является обязательным. Запрещены для посещения предприятия общественного питания, музеи, театры, фитнес-клубы, кинотеатры и клубы. Запрещается проведение массовых культурных мероприятий, а также доступ зрителей на профессиональные спортивные события.

Работа магазинов одежды, электроники и хозяйственных товаров продолжится, но с ограничением число покупателей. Также продолжат работать парикмахерские, косметические и массажные салоны. Не затронут карантинные ограничения начальную и среднюю школу, а также детские сады.

В Австрии число заразившихся коронавирусом в настоящее время достигло 114 016 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1159 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, границы между государствами ЕС не должны закрываться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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