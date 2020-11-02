Москва, , 21:59 — REGNUM Отказам разблокировать социальные карты пожилых москвичей, записанных на прием к врачу, нет рационального объяснения. Об этом 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ), комментируя отказ разблокировать социальные карты пенсионеров для поездки в поликлиники.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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По его словам, данное решение является незаконным, поскольку у главы города нет полномочий отменять действия законов.

«Перечень оснований для бесплатного проезда установлен законом. Отменить положения закона можно только законом или нормативным документом более высокого правового статуса. Решением мэра отменить бесплатный проезд нельзя. Поэтому это незаконное ограничение», — сказал Тарасов.

Что касается отказа пенсионерам разблокировать соцкарты даже при регистрации для посещения поликлиники, то в этом случае подобные действия нельзя объяснить с рациональной точки зрения.

«Это рационально ничем объяснить не могу. Дикий случай. Если это практика, то с этим надо воевать», — заявил Тарасов.

Добавим, как рассказали ИА REGNUM сами пациенты, им приходится вызывать такси, чтобы доехать до поликлиники или покупать карту «Тройка».

«Ехала по записи к врачу, карта заблокирована, вошли проверяющие, пришлось им показывать талончик на прием. Не сразу, но отпустили. Просто беспредел. Над нами издеваются», — рассказала одна из собеседниц агентства.

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