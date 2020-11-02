Москва, , 18:49 — REGNUM Решения о том, что в будущем году в России цифровые двойники основных документов граждане страны смогут использовать вместо оригинальных, может быть принято в ближайшее время, сообщил 2 ноября российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Паспорт и цифровой пропуск Mos.ru

На заседании комитета Совфеда по экономической политике 2 ноября глава Минцифры РФ сказал:

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов».

По его словам, замена цифровыми двойниками прошла апробацию на цифровых пропусках. Цифровые пропуска были пробой реализации «этого решения». Как отметил Шадаев, «все поняли, что эта штука работает».

«Не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде, — добавил чиновник. — То же самое по водительским удостоверениям можно сделать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронные пропуска были введены в Москве как одна из карантинных мер в период пандемии. Они начали действовать с середины апреля. Такая же мера была введена в Подмосковье.

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