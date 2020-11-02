Москва, 2 ноября 2020, 18:49 — REGNUM Решения о том, что в будущем году в России цифровые двойники основных документов граждане страны смогут использовать вместо оригинальных, может быть принято в ближайшее время, сообщил 2 ноября российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
На заседании комитета Совфеда по экономической политике 2 ноября глава Минцифры РФ сказал:
По его словам, замена цифровыми двойниками прошла апробацию на цифровых пропусках. Цифровые пропуска были пробой реализации «этого решения». Как отметил Шадаев, «все поняли, что эта штука работает».
«Не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде, — добавил чиновник. — То же самое по водительским удостоверениям можно сделать».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронные пропуска были введены в Москве как одна из карантинных мер в период пандемии. Они начали действовать с середины апреля. Такая же мера была введена в Подмосковье.
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