Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 2 ноября заражены коронавирусной инфекцией 20 901 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 195 жителей региона. Минувшим днем заболели 193 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 14 093 человека, за сутки — 113 пациентов. Всего скончались 156 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 116 из числа контактных, 79 — с неустановленным источником заражения. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 55 человек, 13 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 624,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области бесплатные лекарства выдадут пациентам с подтвержденным диагнозом, проходящих лечение на дому и у кого заболевание протекает в легкой форме.

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