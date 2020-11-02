Санкт-Петербург, 2 ноября 2020, 16:43 — REGNUM Петербургский историк-наполеонист Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, мог повысить голос или нецензурно выругаться в адрес оппонента. Но такое случалось только во время военно-исторических реконструкций. Об этом 2 ноября рассказал суду научный сотрудник сектора военной геральдики отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, реконструктор Павел Суслов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов на скамье подсудимых
Олег Соколов на скамье подсудимых
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

С Соколовым сотрудник Эрмитажа Суслов дружит более 30 лет, мужчины познакомились в 1984 году, когда свидетель был принят бывшим доцентом СПбГУ в неформальное сообщество историков «Империя».

"Это профессионал, не начётчик, не тот кто надёргает из чужих работ или иных источников что-то и выдаёт этот труд за некое свершение», — характеризовал подсудимого Суслов.

По словам свидетеля защиты, Олег Соколов в высшей степени эмоциональный человек, порой его эмоции бьют через край, но «негативных результатов такой эмоциональности свидетелем не был». Кроме того, Соколов мог упустить из-под контроля своё поведение на «поле боя», когда реконструкторы воспроизводили какое-то историческое сражение.

«Мог пустить крепкое словцо, мог объяснить подчиненному, что тот, мягко говоря, не прав, — рассказал суду Павел Суслов. — Если в процессе требуется рявкнуть, да, Олег мог рявкнуть и по-русски, и по-французски. Но чтобы это носило какое-то желание кого-то обидеть в личном плане, не видел. Я сам иногда попадал под горячую руку, получал, что называется по шапке, но что поделать, берешь под козырек и идешь выполнять. Но это всё касается реконструкции».

В обычной жизни же Соколов, по словам свидетеля, мог повысить голос и употребить «нехорошее слово» во время спора, дискуссии, когда противоположная сторона переходит рамки дозволенного. Что касается насильственных действий — ударить кого-то, то никаких проявлений, подпадавших под криминал — не было, заявил Суслов.

«Чтобы Олег Валерьевич ударил кого-то, ну, клинком по клинку мог стукнуть, но это было на реконструкции, — доложил свидетель. — Насколько я знаю Олега, эти 30 с лишним лет, он — человек который может постоять за себя, и бывали в его жизни случаи, когда ему действительно приходилось чуть ли не с оружием в руках отстаивать свою жизнь. Эпизод попытки его ограбления».

Что касается Анастасии Ещенко, то близкий друг Соколова был знаком с ней, как и другие хорошие знакомые историка, также поверхностно. Как признался свидетель, сам он ближе был знаком с Анной Кукушкиной (третья жена подсудимого, — прим. ред.) и ее двумя детьми от Соколова. Мужчина также уточнил суду, что симпатизировал больше им, а не Ещенко, которая, как ему показалось, проявляла равнодушное отношение к тому, что происходило на реконструкциях, в отличие от других женщин на таких событиях.

Кроме того Суслов подтвердил, что знал о «нелюбви» Ещенко к детям Соколова от Кукушкиной. Ему об этом рассказал общий знакомый, и мужчину возмутило, что молодая девушка «не принимает» детей от бывшей супруги своего сожителя.

Вместе с тем Павел Суслов рассказал о своих взаимоотношениях с публицистом Евгением Понасенковым, действия которого, как неоднократно указывал суду Соколов и его защитники, якобы способствовали убийству Ещенко. По словам свидетеля, публицист связывался с ним для того, чтобы попросить дать свои показания по гражданской тяжбе с Соколовым, но Суслов отказался. Также мужчина был свидетелем попытки сторонников Понасенкова сорвать публичную лекцию историка в СПбГУ в марте 2018 года.

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