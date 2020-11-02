Волгоград, , 15:29 — REGNUM Три пенсионера с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались за минувшие сутки в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 2 ноября региональном оперативном штабе. У пациентов имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

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76-летний житель Руднянского района, у которого не удалось установить дату и способ заражения, был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Михайловскую ЦРБ. Туда же поступила 84-летняя пенсионерка из Серафимовичского района. Женщина сначала лечилась амбулаторно. Не помогло амбулаторное лечение и 86-летней жительницы Волгограда — пациентку спустя пять дней в связи с ухудшением состоянии доставили в областной госпиталь ветеранов войн.

В стационарах волгоградских больниц с подтверждённым коронавирусом находятся 2685 пациентов.