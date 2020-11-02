Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге около 2 млн горожан поставили вакцину от гриппа. Прививочная кампания продолжается. Об этом 2 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

Очередь на вакцинацию от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Петербурге привились около 2 миллионов петербуржцев, в том числе более 402 тысяч детей, 11 тысяч беременных женщин и 436 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями.

По словам Эргашева, активность гриппа обычно начинается в конце ноября — начале декабря, с пиковыми значениями в январе — феврале.

«Грипп, наряду с коронавирусом, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, вызывает много осложнений. Вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо переболеть сравнительно легко и без осложнений», — отметил вице-губернатор.

Вакцинация в текущих условиях позволит снизить риск и последствия сочетанной инфекции COVID-19 и гриппа.

«Сейчас как раз самое благоприятное время сделать прививку», — отметил чиновник.

Вакцинопрофилактика отечественными препаратами организована во всех городских поликлиниках. На этой неделе дополнительно работали 102 прививочные бригады на 122 объектах и 31 мобильный пункт.

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