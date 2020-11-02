Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM Во всех 166 государственных школах Нижнего Новгорода в ближайшие два года будет установлена система наблюдения и контроля доступа в здания учебных заведений, которая будет использовать функцию распознавания лиц, пишет НИА «Нижний Новгород».

Для этого в школах будут установлены турникеты и ограждения, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики.

Городские власти считают, что внедрение такой технологии и ее подключение к системе «Безопасный город» позволит более эффективно обеспечивать безопасность школьников и предоставит родителям возможность контролировать посещаемость школ их детьми.

Отмечается, что пилотный проект такой системы безопасности и контроля уже реализован в нижегородской школе № 85, а до конца 2020 года ее планируют внедрить еще в 75 общеобразовательных учреждениях Нижнего Новгорода.