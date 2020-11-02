Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) продлил преимущественно дистанционный формат обучения до 8 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Северной столице.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 8 октября ЛЭТИ перешел на дистанционное обучение, которое, как ожидалось, продлится до 1 ноября. С тех пор ситуация в городе по коронавирусу только ухудшилась.

Тем не менее, с 19 октября в очном формате в университете ЛЭТИ возобновились лабораторные занятия по физике и химии для всех студентов 1 курса бакалавриата и специалитета технических факультетов, а также лабораторные занятия по специальным дисциплинам у студентов отдельных групп старших курсов.

Кроме того, с 1 ноября увеличилось количество занятий, проводимых в университете в очном формате. Однако большинство занятий по-прежнему проводятся в дистанционном формате по основному расписанию. Смешанный режим обучения в университете продлится как минимум до 8 ноября 2020 года.

«Все обучающиеся, имеющие хронические заболевания, имеют право обучаться дистанционно. Для этого необходимо написать заявление на имя ректора в свободной форме с приложением документов, подтверждающих заболевание», — заявил директор департамента образования ЛЭТИ Сергей Галунин.

Как отмечают в вузе, решение о возвращении к обучению в очном формате будет принято на основе данных об эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Финэк) и ряд других вузов также перешли на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса.

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