Назрань, Ингушетия, , 12:02 — REGNUM В Ингушетии попал под статью о взяточничестве директор одного из государственных казенных учреждений республики. Его задержали при передаче 2 млн рублей сотруднику управления ФСБ, сообщили 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Оперативное мероприятие по задержанию злоумышленника было совершено 30 октября в городе Назрани. Установлено, что 30-летний директор госпредприятия рассчитывал за значительную сумму избежать проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые могли бы установить его причастность к хищению бюджетных средств. Однако сотрудник ФСБ от взятки отказался.

Суд избрал в отношении взяточника меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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