Санкт-Петербург, 2 ноября 2020, 11:27 — REGNUM Власти Ленинградской области продлили предоставление региональных дополнительных выплат медикам, работающим с пациентами, заболевшими COVID-19. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
Как уточнили власти, по данным на 2 ноября в специализированных стационарах в Ленобласти находятся 996 человек. За неделю с 26 октября по 1 ноября выписано из стационаров 335 человек.
Всего в регионе развернуто 1455 коек под пациентов с COVID-19, из которых 459 свободны (31,5%).
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