Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава перешла в режим самоизоляции. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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"Из-за тесного контакта с носителем коронавируса министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава перешла в самоизоляцию», — говорится в сообщении минэкономразвития.

По данным пресс-службы, у министра не проявились симптомы, которые характерны в случае заболевания COVID-19.

Стоит отметить, что ранее на самоизоляцию перешел премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он сообщил, что коронавирус выявили у его сотрудника.

Всего, по данным на 2 ноября, в Грузии выявили 42 579 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 26 800. Скончались 342 пациента с диагнозом COVID-19.

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