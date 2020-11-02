Краснодар, , 11:06 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки было подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 2 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Среди новых пациентов — сразу 23 ребёнка.

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Лидирует по суточной заболеваемости Краснодар, там подтверждено 39 случаев, на втором месте Северский район, где выявили десять новых носителей, на третьем Сочи — девять, по семь положительных результатов тестов получено в Анапе, Белореченском, Крымском и Лабинском районах.

На 2 ноября на территории края положительные результаты тестов получили 17 663 человека, из них 1543 ребенка. Выздоровели 11 745 пациентов, 435 человек скончались. В тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ 37 пациентов, еще четверо — на ЭКМО.